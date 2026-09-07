7 сентября матчем «Рубин»—«Ахмат» завершится седьмой тур РПЛ. Остальные матчи были сыграны в 5-6 сентября, и они серьезно изменили турнирную таблицу. Лидером остался «Краснодар», но на второе место вышел ЦСКА после победы над «Зенитом» (2:1). С тем же счетом динамовцы обыграли на своем поле «Спартак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Российский футбольный чемпионат снова удивил. Сразу в нескольких матчах фавориты потеряли очки. И если «Краснодар» все-таки добился положительного результата, сыграв на выезде вничью с «Крыльями Советов» (2:2), то «Зенит» уступил ЦСКА, причем в Санкт-Петербурге. Эта победа позволила армейцам выйти на второе место в турнирной таблице. Причем эти три очка команда Дмитрия Игдисамова взяла, показав не самый лучший футбол, считает футбольный эксперт Дмитрий Сенников:

«И все равно надо отдать должное армейцам. Все бегут, стараются и имеют огромное желание победить. При плохой игре выжали максимум».

На третью строчку после матчей седьмого тура вышло московское «Динамо», которое в старейшем дерби страны обыграло «Спартак» со счетом 2:1. Победа получилась волевой: красно-белые забили первыми, но хозяевам потребовалось меньше 10 минут, чтобы не только отыграться, но и выйти вперед.

Во втором тайме пошли эмоции: нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил красную карточку за удар соперника.

Удар был не сильный, но защитник красно-белых Александер Джику, упав на газон, устроил настоящее театральное представление, и арбитр не раздумывал. В концовке «Спартак» забил гол, но из положения вне игры, поэтому взятие ворот не засчитали. Команда Хуана Карлоса Карседо проиграла, причем по делу, уверен футбольный эксперт Владислав Радимов:

«Во-первых, "Динамо" прибавляет физически. Во-вторых, команда начинает понимать, что от нее требуется. И, наконец,она смотрится довольно мощно. Сколько бы дифирамбов ни пели "Спартаку" в начале 2026 года, "Динамо" его уже обогнало».

После этой победы динамовцы поднимаются на третью строчку и показывают, что в сезоне-2026 могут претендовать на самые высокие места. И дело не только в качественном футболе. Похоже, главный тренер бело-голубых Сандро Шварц смог найти с игроками общий язык. По крайней мере, автор первого забитого мяча «Динамо» Ярослав Гладышев после победы говорил о наставнике так:

«Охота выкладываться и бороться за этого тренера до конца, честно. И готов умирать на поле за него».

Завершал футбольную программу 6 сентября матч «Балтика»—«Локомотив», где железнодорожники одержали первую победу в сезоне со счетом 1:0. Единственный гол забил новичок «Локо» Андрей Мостовой, перешедший в столичную команду из «Зенита» 4 сентября. Но даже эта победа не позволила «Локомотиву» выбраться из подвала таблицы — пока железнодорожники занимают 13-е место.

Владимир Осипов