Впереди важное событие — заседание российского Центробанка, где будет принято решение по ключевой ставке. Если до прошлой недели общий консенсус на рынке был достаточно напряженным и снижения ставки не ожидали, а были даже разговоры о возможном ужесточении монетарной политики российского Центробанка, то после Восточного экономического форума, заявлений президента и других видных российских финансистов на рынке созрели ожидания, что ЦБ может снизить ключевую ставку. Теперь рыночный консенсус разделился примерно 50/50: ждут либо сохранения ставки на текущем уровне, либо ее снижения на 25 базисных пунктов. Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM”: Если ЦБ продолжит осторожно снижать ключевую ставку, то это наверняка будет действовать следующим образом на наши финансовые активы: позитивно — на рынок облигаций, скорее всего, позитивно — на рынок акций и, скорее всего, негативно — на российский рубль. Пара Юань/рубль 7 сентября торгуется на отметке 12,84. Для всего рынка очень важен и геополитический момент — обострение ситуации или продолжение негативного развития событий в геополитике, военного конфликта, специальной военной операции. Инвесторы к этому относятся не очень позитивно, и рынок в этом контексте снижается. Любые мирные инициативы рынок, наоборот, встречает на ура. На прошлой неделе рынок рос — на 5%, по-моему, подрос индекс Мосбиржи. Сегодня, после того как стало понятно, что быстро ничего не разрешится в этом противостоянии, рынок начал снижаться. 11 сентября будет принято окончательное решение, и оно наверняка повлияет на весь российский фондовый рынок. Если ставку снизят, это будет позитивно для акций и облигаций и негативно для рубля.

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