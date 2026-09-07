Обжаловавшая торги на строительство коллектора в Липецке ГК возведет его за 774 млн рублей

Победителем конкурса на строительство канализационного коллектора с дюкерным переходом через реку Воронеж в Липецке стало ярославское АО ГК «ЕКС» Алексея Власова. Компания выполнит работы по начальной цене 773,9 млн руб. Она подала одну из двух жалоб, из-за которых подряд разыгрывали заново. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО ГК «ЕКС» было учреждено в Ярославле в 1994 году для прочих видов строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 7,4 млн руб. Единственный собственник и генеральный директор — Алексей Власов. Через АО ГК «ЕКС» господин Власов также контролирует петербургское ООО «СПТ» (строительство жилых и нежилых зданий), московские ООО «ЕКС» (разработка компьютерного программного обеспечения) и ООО «Екс девелопмент» (инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, строительный контроль и авторский надзор). Также он полностью владеет столичным ООО «Екс информ», которое занимается разработкой компьютерного ПО. По итогам 2025 года все четыре компании выручили 330 млн руб. и получили 12 млн руб. чистой прибыли. Согласно бухотчету компании, показатели АО ГК «ЕКС» за прошлый год равняются 260 млрд руб. и 6,6 млрд руб. соответственно. Годом ранее речь шла о 110,7 млрд и 3,6 млрд. С 2013 года общество выиграло 1,4 тыс. госконтрактов на 807 млрд руб. в сумме. Исполнение 183 из них (на 74 млрд руб.) было прекращено, 334 (на 128 млрд руб.) — завершено. Остальные соглашения (на 596 млрд руб.) действуют. Черноземные заказчики в числе крупнейших не представлены.

Общая протяженность объекта должна составить до 4,5 км, ориентировочная глубина заложения — до 3 м. В рамках первого этапа требуется построить трассу коллектора с сооружениями от площадки главной насосной станции до дюкерного перехода через реку Воронеж протяженностью около 2,4 км. Работы нужно выполнить до 1 августа 2027 года. Источник финансирования — областной и городской бюджеты.

МКУ «Управление строительства Липецка» объявило конкурс на эти работы в середине июня. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине июля ФАС признала обоснованной жалобу ООО «Мастер-Юг» на действия МКУ. «Управление строительства Липецка» обязали привести извещение в соответствие с требованиями законодательства и заново объявить торги. По данным портала госзакупок, АО ГК «ЕКС» также добилась признания своей жалобы на торги обоснованной и перезапуска конкурса.

Алина Морозова