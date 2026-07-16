ФАС нашла нарушения в торгах на строительство липецкого коллектора за 800 млн

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала обоснованной жалобу ООО «Мастер-Юг» на действия МКУ «Управление строительства города Липецка» при проведении конкурса на первый этап строительства напорно-самотечного канализационного коллектора. Начальная цена контракта составляла 773,9 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявитель указал, что заказчик неправомерно установил в проектной документации требование к поставке продукции конкретного производителя с указанием на товарный знак без возможности поставки эквивалентной продукции. Комиссия ФАС признала нарушение в действиях заказчика и выдала предписание отменить все протоколы, составленные в ходе конкурса, вернуть участникам ранее поданные заявки и прекратить блокирование операций по их счетам. Заказчику необходимо привести извещение в соответствие с требованиями законодательства и назначить новую дату окончания срока подачи заявок — не ранее чем через 10 дней после размещения обновленного извещения в ЕИС. Материалы дела переданы в Управление контроля размещения госзаказа ФАС для решения вопроса о возбуждении административного дела.

По данным Rusprofile, ООО «Мастер-Юг» зарегистрировано в Симферополе в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Роман Журавлев. Выручка ООО за 2025 год составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млн руб. Компания с 2020 года становилась исполнителем по 19 госконтрактам на общую сумму 11 млрд руб.

МКУ «Управление строительства Липецка» объявило конкурс на первый этап строительства коллектора в середине июня. Общая протяженность объекта должна составить до 4,5 км, ориентировочная глубина заложения — до 3 м. В рамках первого этапа необходимо построить трассу коллектора с сооружениями от площадки главной насосной станции до перехода через реку Воронеж протяженностью около 2,4 км. Работы требовалось выполнить с даты заключения контракта до 1 августа 2027 года. Источник финансирования — областной и городской бюджеты.

В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что УФАС по Курской области признало обоснованной жалобу местного ООО «Центрэнергосистем» на конкурс по выбору подрядчика для строительства сетей водоснабжения в трех микрорайонах Железногорска.

Ульяна Ларионова