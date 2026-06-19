На первый этап строительства коллектора в Липецке выделяют 774 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление строительства Липецка» объявило конкурс на первый этап строительства напорно-самотечного канализационного коллектора в облцентре. Он будет оснащен дюкерным переходом через реку Воронеж. Начальная цена контракта составляет 773,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной и городской бюджеты. Большую часть средств перечислят в 2027 году.

Согласно проектной документации, общая протяженность коллектора должна составить до 4,5 км. Ориентировочная глубина его заложения — до 3 м. В рамках первого этапа нужно будет построить трассу коллектора с сооружениями от площадки главной насосной станции (ГНС) до перехода через реку Воронеж, ориентировочная длина — 2,4 км. Второй этап предполагает создание трассы коллектора с сооружениями от реки Воронеж, включая дюкер, до узла №1, ориентировочная длина — 2,1 км.

На площадке ГНС проектируемый коллектор подключат к приемной сборной камере, в которую будут собираться стоки с бассейна канализационной станции. Из нее выведут три напорно-самотечных коллектора диаметром 1 000 мм, 900 мм и 800 мм. На выходе каждого трубопровода установят щитовой затвор для регулирования стока или для остановки работы объекта. Последний запроектирован из чугунных труб.

Работы нужно выполнить с даты заключения контракта до 1 августа 2027 года. Гарантия на них составляет пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 6 июля. Итоги планируют подвести 8 июля.

По данным портала госзакупок, проектировщика для проекта выбрали в октябре 2025 года. Контракт получило ООО Проектно-конструкторская фирма «Водоканалпроект» Андрея Харабрина из Башкортостана. Компания снизила начальную стоимость подряда с 41,7 млн руб. до 32 млн руб. Обязательства исполнены на 9,1 млн руб., при этом компании заплатили уже 16 млн руб. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2026 года.

Алина Морозова