«Визит прошел по стандартной схеме»

Содержательные, конструктивные переговоры в предельно доверительной обстановке: так в Кремле прокомментировали очередной визит в столицу Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Кроме мирного решения по Украине подробно обсуждались возможные российско-американские проекты. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что прорыва в очередной раз не случилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Визит спецпредставителей Дональда Трампа в Москву прошел по стандартной схеме — рилет, ресторан, прием в Кремле. Подробно обсуждать меню в очередной раз, наверное, уже нет смысла. Так кажется, что эта тема, скажем так, немного потеряла актуальность. Хочется все-таки чего большего. Как бы то ни было, для Стива Уиткоффа это восьмая по счету поездка в Россию, для Джареда Кушнера третья. Переговоры с Владимиром Путиным длились три часа десять минут. Это значительно меньше, чем раньше, когда стороны общались более пяти часов.

Итоги также выглядели стандартными — встреча объявлена содержательной и конструктивной. Российская сторона, в частности, указала не необходимость устранения первопричин кризиса. Гости обещали учесть позицию РФ при дальнейших консультациях в Киеве. В составе американской делегации находился Джин Ланг, его называют царем санкций — специалистом по ограничительным мерам. В кремлевских переговорах он не участвовал, но проводил консультации, как говорится, на полях. Из этого нетрудно сделать вывод, что формула «снятие санкций, пусть и частичное, в обмен на мир», продолжает обсуждаться или нечто подобное. Также Вашингтон, вероятно, продолжает предлагать Кремлю масштабное сотрудничество, но исключительно в случае завершения боевых действий.

Далее Уиткофф и Кушнер впервые отправились в Украинскую столицу. Похоже, что прорыва в очередной раз не достигнуто. Впрочем, есть новые штрихи. Речь идет о том, что происходило до этого. А именно, в Москве, как известно, ранее побывал директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а в США министр финансов РФ Антон Силуанов. И в том и в другом случае информации минимум. Одни общие фразы. Однако, в СМИ все это активно обсуждается под тем соусом, что Вашингтон пытается вести диалог в том числе с российским финансовым блоком и спецслужбами с целью выяснить, что они обо всем об этом думают и способны ли в перспективе повлияли бы высшую власть. Изложили бы есть свои аргументы. Владимир Путин со своей стороны, ранее на Восточном экономическом форуме, упомянул, что переговоры должны в первую очередь вести Россия и Украина как непосредственные участники конфликта. Другие страны могут лишь помочь диалогу – это не только США, но и, например, Китай. Мол, председатель КНР постоянно призывает искать мирное решение. Это относительно новая формулировка. Правда, по прежнему непонятно, можно ли говорить об изменении позиции российского руководства или это чисто риторика. При этом в данный момент активно обсуждается, возможность трехсторонней встречи Трамп—Путин—Си в рамках саммита АТЭС в китайском Шэньжене в середине ноября.

В таком формате подвижки вполне возможны. Однако до этой даты еще достаточно времени – в частности, 3 ноября пройдут промежуточные выборы в конгресс, которые способны многое изменить. И еще о чем надо сказать, - курируемые Западом НАБУ и САП развернули очередные антикоррупционные расследования под ударом многие высокие представители украинской власти и правоохранительной системы. При желании можно рассматривать этот факт, как способ давления на президента Владимира Зеленского, чтобы он в итоге пошел бы на уступки в мирном процессе. Опыт показывает, что ничего подобного по результатам всех этих действий не происходит. И наконец, главное налицо серьезное усиление так называемой военной составляющей. Уже в который раз приходится говорить, если договорится в этот раз не удается противостояние переходит на новый уровень. С очередным повышением ставок.

Дмитрий Дризе