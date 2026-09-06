Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство

Сооснователь Spotify Мартин Лорентсон в комментарии Bloomberg заявил, что немедленно покинет Швецию, если страна введет новый налог на богатство. Его состояние оценивается более чем в $11 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сооснователь Spotify Мартин Лорентсон

Фото: JANERIK HENRIKSSON / TT News Agency / AFP Сооснователь Spotify Мартин Лорентсон

Фото: JANERIK HENRIKSSON / TT News Agency / AFP

За введение таких сборов выступают левые и зеленая партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах.

Нынешнее правоцентристское правительство, а также лидер социал-демократов Магдалена Андерссон исключают возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007 году. Тем не менее инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября.

Господин Лорентсон призвал облагать налогом капитал или дивиденды, а не состояние, которое, по его словам, часто состоит из неликвидных долей в компаниях. Введение налога на состояние, по его словам, вынудит предпринимателей продавать активы для уплаты сборов, что ударит по инновациям и рабочим местам. Он также отметил, что уже сейчас многие основатели стартапов сомневаются, стоит ли открывать бизнес в Швеции.

Екатерина Наумова