Крупнейшая ростовская библиотека получила повреждения при ночной атаке БПЛА

Крупнейшая в Ростовской области Донская государственная библиотека получила повреждения при ночном налете беспилотников ВСУ. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе библиотеки.

В здании выбиты стеклопакеты, объем ущерба уточняется. Сейчас библиотека временно не работает.

В ночь на 6 сентября силы ПВО уничтожили около 30 беспилотников над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Под удары дронов попали Ростов-на-Дону, Батайск, а также Матвеево-Курганский, Мясниковский, Азовский, Миллеровский и Чертковский районы. При атаке пострадали четыре человека, из них двое — дети. Повреждения получили два многоквартирных дома.