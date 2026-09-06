«Частью обсуждений стали санкции США в отношении России»

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После этого они отправились в Киев, где пройдут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Блиц-дипломатия представителей президента США Дональда Трампа привлекла большое внимание со стороны многих международных СМИ, выразивших надежду на то, что это поможет достичь мирного соглашения между РФ и Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Axios (Арлингтон, США) Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным, чтобы обсудить прекращение войны на Украине Уиткофф и Кушнер хотят возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной после того, как они были приостановлены шесть месяцев назад, а боевые действия обострились в преддверии зимы. В последние несколько дней Россия увеличила количество ударов беспилотников и ракет по Украине, включая Киев и другие крупные города. Поездка посланников Трампа в Киев станет визитом на самом высоком уровне с момента начала второго срока президента Трампа. Джин Ланг, исполняющий обязанности главы Министерства финансов по санкциям, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в этой поездке. Ланг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным. Участие Ланга говорит о том, что санкции США против России были частью обсуждений.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Путин встречается с посланниками Трампа на фоне усилий США по возобновлению мирных переговоров по Украине Этот визит сигнализирует о наиболее значимой попытке в этом году возобновить мирные переговоры между враждующими соседними странами. Он состоялся чуть более чем через неделю после того, как глава ЦРУ Джон Рэтклифф провел несколько часов в Москве на переговорах со своим российским коллегой. По словам источников, Рэтклифф предостерег Россию от эскалации и призвал к возобновлению зашедшего в тупик мирного процесса. Дипломатический импульс совпадает с новой, более смертоносной фазой войны, в которой беспилотники и ракеты с обеих сторон все чаще поражают гражданские цели. В течение большей части этого года урегулирование конфликта на Украине отошло на второй план по сравнению с войной в Иране, поскольку Вашингтон сосредоточился на усилиях по разблокировке Ормузского пролива.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Американские послы прибыли в Киев для участия в переговорах по войне с Украиной после встречи с Путиным Некоторые аналитики утверждают, что ожидания Кремля от этого конкретного визита американских посланников на самом деле менее пессимистичны. Предыдущие поездки Уиткоффа и Кушнера не привели к какому-либо прогрессу, при этом Путин считает, что Россия обладает военным преимуществом на поле боя. По словам киевской корреспондентки «Аль-Джазиры» Одри Макалпайн, многие на Украине считают, что «иностранным дипломатам необходимо приехать сюда, чтобы полностью понять масштабы войны, поэтому для украинских чиновников очень важно, чтобы здесь присутствовали представители США».

ВВС (Лондон, Великобритания) Американские посланники прибыли на Украину для переговоров после встречи с Путиным в России Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев 6 сентября, «обсудив в субботу с Путиным существенные планы дальнейших действий», как сообщила пресс-служба Белого дома. Пока неясно, что это за планы, но объявление ожидается в ближайшие недели по мере того, как усилия по прекращению войны на Украине набирают обороты. Это первая поездка главных переговорщиков президента США Дональда Трампа в столицу Украины. По данным российских государственных СМИ, субботние переговоры в Москве длились три часа и проходили за закрытыми дверями в официальной резиденции Путина в центре российской столицы. Подробности пока уточняются, но обе стороны в целом высказались позитивно, не вдаваясь в детали.

Paris Match (Париж, Франция) «Требования Путина чрезмерны, и они таковыми и остаются», предупреждает бывший глава британской разведки Для Джона Соэрса, бывшего главы MI6, мирные переговоры между Россией и Украиной возможны, но имеют мало шансов на успех. Накопленный обеими сторонами ущерб может проложить путь к мирным переговорам лишь к концу 2027 года. Он заявил, что соглашение между двумя странами не представляется возможным до следующей весны. Возвращение к «уровню враждебности, сопоставимому с уровнем после 2014 года» может быть «лучшим, на что мы можем надеяться» в нынешних обстоятельствах, добавил он.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик