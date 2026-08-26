Михаил Матвеев сообщил об отмене судебного решения о снятии его с выборов в Госдуму

Отменено решение самарского областного суда о снятии депутата Михаила Матвеева с выборов в Государственную думу РФ. Решение принял Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в среду, 26 августа, сообщил парламентарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ

14 августа 2026 года Самарский областной суд снял с выборов в Государственную думу депутата от КПРФ Михаила Матвеева. Иск был подан конкурентом по одномандатному округу, Анной Саранцевой. В качестве причин для снятия с регистрации в суде указали нарушение авторских прав при использовании в агитации фотографий и шрифтов Microsoft, а также использование изображений несовершеннолетних. Депутат назвал это решение «позором» и объявил о намерении его обжаловать.