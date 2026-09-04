В Белгороде снова ищут подрядчика для ремонта дорог на четырех улицах за 500 млн

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» администрации Белгорода вновь ищет подрядчика для проведения ремонта четырех участков улично-дорожной сети города. Начальная цена контракта составляет 487,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, обновлению подлежат следующие отрезки дорог:

Михайловское шоссе (от улицы Волчанской до улицы Ватутина);

улица Преображенская (от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Сумской);

улица Волчанская (от улицы Корочанской до улицы Рабочей);

Гражданский проспект (от улицы Попова до улицы Вокзальной).

В рамках контракта победителю торгов предстоит выполнить демонтажные работы, обновить дорожную одежду, а также обустроить пересечения и примыкания. Перечень обязательств также включает установку временных дорожных знаков, обустройство тротуаров, монтаж наружного освещения и озеленение прилегающей территории.

Завершить работы необходимо до 31 марта 2028 года. Проект финансируется за счет субсидий из областного бюджета и собственных средств городского округа. Гарантийные сроки на различные виды работ составляют от одного года до десяти лет.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 21 сентября, итоги подведут 24-го.

В августе УКС Белгорода объявило аукцион с аналогичными условиями. Впоследствии его отменили. Причина не разглашалась, в качестве основания в извещении ссылались на «письмо заказчика от 1 сентября».

Кабира Гасанова