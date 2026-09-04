Липецкий ИП выплатит 100 тысяч владельцу за нарушение прав на бренд Royal Thermo

Арбитражный суд Липецкой области утвердил мировое соглашение между одним из крупнейших российских производителей систем отопления и водоснабжения — владимирским ООО «Роял термо» — и местной индивидуальной предпринимательницей (ИП) Валерией Тян. Ранее истец требовал взыскать с ответчицы 600 тыс. руб. компенсации за незаконное использование товарного знака Royal Thermo на маркетплейсе. В рамках соглашения предпринимательница выплатит только 100 тыс. руб. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, правообладатель узнал, что в магазине Electro-Tech на платформе одного из маркетплейсов реализовывались водонагреватели под брендом Royal Thermo. Продавцом выступала липецкая предпринимательница, не имевшая разрешения на использование данной торговой марки. Досудебную претензию с требованием о выплате компенсации госпожа Тян проигнорировала, что и послужило поводом для обращения компании в арбитраж.

В ходе процесса стороны достигли компромисса. По условиям мирового соглашения, Валерия Тян должна не только выплатить 100 тыс. руб. компенсации, но и удалить с онлайн-площадок все объявления о продаже товаров с чужим логотипом и не допускать их дальнейшего размещения. Истец, в свою очередь, отказался от взыскания оставшихся 500 тыс. руб. За неисполнение договоренностей предусмотрена ответственность в виде неустойки и штрафа.

По данным Rusprofile, ООО «Роял термо рус» зарегистрировано в июне 2013 года в городе Киржач Владимирской области. Основной вид деятельности — производство радиаторов и котлов центрального отопления. Уставный капитал — 265 млн руб. Гендиректором является Сергей Шмаков. Учредители — Сергей Величко и Михаил Тимошенко, им принадлежат по 50% компании. За 2025 год общество получило выручку 7,6 млрд и чистую прибыль 138 млн руб. ИП Валерия Тян зарегистрирована в августе 2024 года для представления в средствах массовой информации.

Накануне стало известно, что Ленинский районный суд Курска принял к производству исковое заявление актера театра и кино Павла Прилучного к местному ИП Нине Лысых. Артист требует прекратить коммерческое использование своего изображения, а также взыскать компенсацию за реализованный товар и моральный вред.

Кабира Гасанова