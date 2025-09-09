С липецкого ИП требуют компенсацию за продажу товаров под брендом Royal Thermo

Производитель систем отопления и водоснабжения из Владимирской области ООО «Роял термо рус» подал в Арбитражный суд Липецкой области исковое заявление к местному индивидуальному предпринимателю (ИП). Речь идет о взыскании компенсации в размере 600 тыс. руб. за незаконное использование товарного знака Royal Thermo. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Согласно картотеке арбитражного суда, ответчиком выступает Валерия Тян.

Представители «Роял термо рус» обнаружили несанкционированное использование своего бренда на платформе «Яндекс Маркет». На странице магазина Electro-Tech, продавцом товаров которого является ИП, осуществлялась реализация водонагревателей с изображением товарного знака Royal Thermo. Правообладатель направил липчанке претензию с предложением выплатить компенсацию, но ответчик не исполнила требования. В отзыве на иск она сослалась на закупку товара у официального представителя.

По данным Rusprofile, ООО «Роял термо рус» зарегистрировано в июне 2013 года в городе Киржач Владимирской области. Основной вид деятельности — производство радиаторов и котлов центрального отопления. Уставный капитал — 265 млн руб. Гендиректором является Сергей Шмаков. Учредители — Сергей Величко и Михаил Тимошенко, им принадлежат по 50% компании. За 2024 год общество получило выручку 10 млрд руб. и чистую прибыль 761 млн руб.

В конце июня липецкий арбитраж удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» о взыскании с местного ИП компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и исключительных авторских прав на персонажа Чебурашка.

Кабира Гасанова