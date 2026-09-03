Актер Павел Прилучный подал в суд на продавца из Курска за футболку с его лицом

Ленинский районный суд Курска принял к производству исковое заявление актера театра и кино Павла Прилучного к местному индивидуальному предпринимателю (ИП) Нине Лысых. Известный по сериалам «Мажор» и «Закрытая школа» артист требует прекратить коммерческое использование своего изображения, а также взыскать компенсацию за реализованный товар и моральный вред. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Павел Прилучный вместе с актрисой Зепюр Брутян

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Актер Павел Прилучный вместе с актрисой Зепюр Брутян

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Поводом для заявления стало размещение на одном из маркетплейсов объявлений о продаже футболок с принтом «Павел Прилучный». Как указано в заявлении, изображение актера стало ключевым элементом дизайна одежды и использовалось в коммерческих целях для извлечения прибыли без согласия истца.

Заявление принято к производству. Заседание по делу назначено на 28 сентября.

По данным сервиса Rusprofile, ИП Нина Лысых зарегистрирован в Курске в августе 2025 года. Основной вид деятельности — розничная торговля в интернете.

Согласно картотеке арбитражных дел, это не единственный судебный спор предпринимательницы. В сентябре иск к ней на сумму 100 тыс. руб. подало ООО «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод). Требования концерна также связаны с защитой исключительных авторских и смежных прав. Иск пока не приняли к производству.

В июле стало известно, что Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск белгородского спортсмена Федора Емельяненко к издательству АСТ и писательнице Анастасии Ивановой (псевдоним — Аля Рогожина) о защите изображения, имени, чести, достоинства и деловой репутации. Боец утверждает, что не давал согласия на использование своих фотографий и личного имени в книге «Легенда ММА — Федор Емельяненко», и требует взыскать 12,7 млн руб. упущенной выгоды и 300 тыс. руб. компенсации морального вреда. В картотеке суда отмечается, что заявление приняли к производству 31 августа.

Кабира Гасанова