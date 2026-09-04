Никифоров Николай Анатольевич

Родился 24 июня 1982 года в Казани. В 2004 году окончил экономический факультет Казанского госуниверситета (КГУ). Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве педагога дополнительного образования казанской средней школы №139. В 1999–2006 годах — лаборант, младший научный сотрудник НИИ математики и механики имени Чеботарева КГУ. В 1999 году создал информационно-развлекательный «Казанский портал» (e-kazan.ru), позже несколько лет был его замдиректора. В 2004 году стал замгендиректора компании «Современные Интернет Технологии» (создана по инициативе правительства Татарстана, разрабатывала сайты правительства и ведомств республики).

В 2005 году занял пост советника тогдашнего премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова по информационным технологиям. Уже через год возглавил Центр информационных технологий республики. При нем Татарстан стал лидером среди российских регионов по уровню доступности госуслуг в электронном виде. В 2009 году вошел в первую сотню кадрового резерва президента РФ. В 2010-м стал заместителем премьер-министра—министра информатизации и связи Татарстана. Занимался реализацией проекта «ИТ-деревня» (наукоград «Иннополис», входит в агломерацию Казани).

В 2012 году вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений по формированию в РФ системы «Открытое правительство». В том же году президентским указом назначен министром связи и массовых коммуникаций РФ. В 29 лет стал самым молодым министром нового правительства Дмитрия Медведева. Занимался цифровизацией телевидения и радио, развитием электронного правительства, выделением частот для 4G. Был членом наблюдательного совета ПАО «Почта Банк». В 2018 году покинул кабинет и открыл в «Иннополисе» технологические компании «Дигинавис» (разработка программного обеспечения) и «Развитие Иннополиса» (предоставление финансовых услуг). Вошел в совет директоров ПАО «Ростелеком».

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Инновационная модель управления информационными потоками в сфере оказания государственных электронных услуг: на примере Республики Татарстан». Отмечен двумя благодарностями президента РФ. Женат, четверо детей.