В Липецкой области ищут инвестора для реконструкции Усадьбы Муромцевых

В селе Баловнево Данковского округа Липецкой области на торги выставили объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — Усадьба Муромцевых. Начальная цена лота составляет почти 2,3 млн руб. Информация опубликована на официальном сайте «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Муромцевых в Липецкой области

Фото: портал «Дом.РФ» Усадьба Муромцевых в Липецкой области

Фото: портал «Дом.РФ»

К продаже предлагается усадебный ансамбль площадью 1,2 тыс. кв. м (постройка 1770–1797 годов), который перейдет в собственность инвестора, а также земельные участки под ним суммарной площадью 3,1 га, передаваемые в аренду (кадастровая стоимость — 314,2 тыс. руб.). В состав лота также входят арка въездных ворот (1880 г., 25 кв. м), водонапорная башня (1880–1885 гг., 36 кв. м), два флигеля и цоколь главного дома с подвалом (1770–1775 гг., 252 кв. м), а также парк, фруктовые сады и пруды.

Для всех объектов установлены охранные обязательства и различные сроки реставрационных работ. В отношении усадебного ансамбля предусмотрена разработка научно-проектной документации до 1 мая 2028 года и завершение работ до 1 мая 2032 года. Для въездной арки подготовка рабочей документации определена до 1 февраля 2027 года, непосредственное проведение работ — в течение года. Водонапорная башня и флигели подлежат консервации на основании уже утвержденной документации. По парку и садам подготовка проекта установлена до мая 2028 года, а сами работы должны быть выполнены в четырехлетний срок.

Размер задатка составляет почти 4 млн, шаг конкурса — 23 тыс. руб. Заявки на торги принимаются до 31 августа, итоги подведут 4 сентября.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о предстоящих торгах по продаже каретного сарая с конюшней конца XIX века (ОКН регионального значения) на улице Филиппова в Мичуринске Тамбовской области. Стартовая цена лота — 1 руб. Проведение процедуры запланировано в третьем квартале этого года.

Кабира Гасанова