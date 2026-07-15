МВД РФ признало незаконными штрафы за парковку в очередях на АСЗ в Саратове

МВД России предписало подразделениям Госавтоинспекции отменять штрафы водителям, которые стояли в очередях на автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Поводом для разъяснения стали штрафы за неправильную парковку, полученные водителями, стоявшими в очередях на АЗС в Саратове. Они стали предметом запроса, который депутат регионального парламента Денис Буланов (КПРФ) направил в УМВД по региону. Ответ за подписью руководителя областного главка Николая Ситникова гласил, что запрещающие знаки установлены законно, фиксация нарушений происходит в автоматическом режиме, а материалы переданы в ЦАФАП ГИБДД, где вынесены постановления. Сотрудники ГУ МВД не усмотрели нарушений в своих действиях и указали, что участники дорожного движения обязаны соблюдать требования знаков.

Депутат Буланов в своем Telegram-канале резюмировал, что с точки зрения буквы закона все чисто, но система не видит разницы между нарушителем и человеком, который хотел заправиться из-за введенных регионом лимитов на бензин.

Теперь с разъяснением выступило федеральное ведомство. МВД России сообщило, что уполномоченные органы региона по инициативе Управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля не ведут фиксацию нарушений комплексами автоматической фиксации. Отмена постановлений возможна в рамках обжалования или опротестования прокурором, однако ведомство прямо указало на необходимость пересмотра вынесенных штрафов.

Согласно релизу, решения об отмене штрафов будут принимать с учетом малозначительности правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.

Никита Маркелов