В Саратове МВД считает законными штрафы за парковку в очереди за бензином

Главное управление МВД по Саратовской области не видит оснований для отмены штрафов за неправильную парковку для водителей, которые стоят в очередях за бензином. Это следует из ответа ведомства на запрос депутата Саратовской областной думы Дениса Буланова, который тот опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

ГУ МВД сообщает, что запрещающие парковку знаки установлены законно, их действие распространяется до ближайшего перекрестка или до конца населенного пункта и не прерывается у выездов с прилегающих территорий. Решения об установке знаков, по мнению МВД, относятся к компетенции собственника дороги. Фиксация нарушений происходила в автоматическом режиме специальными техническими средствами, что стало поводом для возбуждения дел по КоАП. Первичную обработку материалов провели сотрудники ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр», затем материалы передали в ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД, где вынесли постановления.

Ведомство указало, что оснований для отмены, предусмотренных статьей 24.5 КоАП, не имеется, нарушений в действиях сотрудников не установлено. Участники дорожного движения обязаны соблюдать требования знаков и разметки, заключили в ГУ МВД.

«С точки зрения буквы закона все чисто»,– написал господин Буланов в своем Telegram-канале. Лимиты на бензин ввел регион, что и привело к штрафам, подчеркнул депутат. «Получается, что система не видит разницы между "нарушителем" и человеком, который просто хотел заправиться, потому что государство само и сформировало эти очереди»,– резюмировал господин Буланов.

Никита Маркелов