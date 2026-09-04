«Пространство построено вокруг элементов тайской философии»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hyatt Фото: Hyatt Фото: Hyatt Следующая фотография 1 / 3 Фото: Hyatt Фото: Hyatt Фото: Hyatt

Лека Матара Буннага называют отцом современной тайской архитектуры. В своих проектах он соединяет традиции Таиланда и Юго-Восточной Азии с современными — он много работает с водой, внутренними дворами, переходами, светом и тенью и самой логикой движения человека внутри пространства. Буннаг учился в Таиланде и Канаде, получил степень Master of Architecture in Urban Design в Гарварде, преподавал в Национальном университете Сингапура и Университете Гонконга, а в 2012 году был признан Национальным деятелем искусств Таиланда в области архитектуры.

В 2014-м он представлял страну как куратор национального павильона на Венецианской архитектурной биеннале. Особенно Буннаг знаменит своими курортными проектами: среди них Four Seasons Resort Chiang Mai, Four Seasons Resort Langkawi и Phulay Bay в Краби — первый отель бренда Ritz-Carlton Reserve. А еще в 2007 году рядом с Hyatt Regency Hua Hin появился один из самых узнаваемых его проектов — The Barai. Это был не самостоятельный курорт, а destination spa с 18 процедурными комнатами и всего восемью жилыми spa suites.

Название происходит от кхмерских baray — огромных рукотворных водоемов, а сам комплекс Буннаг сделал почти лабиринтом: монументальные стены глубокого терракотово-красного цвета, колоннады, затемненные переходы, внутренние дворы и вода, в которой отражается архитектура. Пространство построено вокруг четырех элементов традиционной тайской философии врачевания — земли, воды, воздуха и огня.

В августе 2025 года Hyatt объявил, что The Barai получит совершенно другой масштаб: знаменитый spa-комплекс станет частью нового пляжного курорта под брендом The Unbound Collection by Hyatt — причем первым отелем этой коллекции в Таиланде. Первоначально открытие планировали только на конец 2026 года, но в результате новый The Barai Hua Hin открылся уже 18 июня 2026-го. Теперь здесь 98 номеров и суитов, а исторический The Barai Spa Буннага сохранился как главная часть нового курорта.

Анна Минакова