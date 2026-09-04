ТАСС: Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву в ближайшие дни

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни намерены посетить Киев и Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер

Фото: пресс-служба президента РФ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер

Фото: пресс-служба президента РФ

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев уже определены. «Мы ожидаем, что представители президента США приедут сюда, в Киев. Они подтвердили, что проведут встречу в Москве и еще одну — в Киеве. Мы ожидаем, что последняя состоится в ближайшие дни», — сказал он.

4 июля источник ТАСС сообщал, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию в конце августа. Вскоре глава МИД России Сергей Лавров сказал, что президент Владимир Путин может принять американских посредников, но вопрос, с чем они приедут. 23 августа источник ТАСС сообщил визит Уиткоффа и Кушнера не состоится. Однако 25 августа в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Во время рабочего визита он, среди прочего, обсуждал вопросы украинского урегулирования.