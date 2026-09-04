Палата представителей США приняла проект о мерах против бойкота Израиля в вузах

Палата представителей США приняла законопроект, который предусматривает блокировку федеральной помощи университетам, бойкотирующим Израиль. Об этом сообщил Reuters.

Законопроект под названием «О защите экономической и академической свободы» поддержало большинство членов в палате представителей — 237 голосами против 169. Чтобы законопроект вступил в силу, его должен принять Сенат США — верхняя палата американского Конгресса.

Инициатива запрещает претендовать на получение государственного финансирования университетам, «участвующим в невыраженном в обществе коммерческом бойкоте Израиля». Кроме того, высшие учебные заведения, которые участвуют в федеральных программах помощи, должны ежегодно отчитываться о том, что студенты и преподаватели из Израиля могут на равных условиях участвовать в академических программах.