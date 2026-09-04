Силы ПВО за ночь сбили 490 беспилотников над регионами России

Над регионами России с вечера 3 сентября по утро 4 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями: Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Башкирией, Крымом и акваторией Черного моря.