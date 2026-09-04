Трутнев: участники ВЭФ в Приморье подписали 285 соглашений на 6,7 трлн рублей

Восточный экономический форум (ВЭФ) завершился во Владивостоке, собрав более 7 тыс. участников из 78 стран. Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, численность делегатов сохранилась на уровне прошлого года, а наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Кореи, Индии и Мьянмы. За три дня работы было подписано 285 соглашений на общую сумму 6,66 трлн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Среди ключевых проектов — создание международного транспортного коридора Мохэ—Найба в Якутии и запуск инвестиционных механизмов для развития Арктики и трансарктического маршрута. По оценке господина Трутнева, эти инициативы определят долгосрочную динамику всего макрорегиона.

Организаторы провели свыше 150 сессий с участием более 1 тыс. спикеров и 1,2 тыс. бизнес-переговоров по инвестпроектам ДФО. В деловой программе участвовали 2,4 тыс. бизнес-представителей из более чем 1 тыс. компаний, 15 глав дипкорпуса, девять министров и 13 губернаторов. При участии президента Владимира Путина запущены девять новых предприятий в разных регионах Дальнего Востока.