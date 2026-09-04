Польша на три месяца ограничит полеты у восточной границы
В восточной части Польши с 10 сентября вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства. Меры буду действовать до 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши.
Соответствующий NOTAM — оперативное извещение об изменениях в воздушном пространстве или на аэродромах — выпустило Польское агентство аэронавигационного обслуживания. Ограничительная зона охватывает территорию до 3 км от уровня земли. Отмечается, что меры не распространяются на пассажирские самолеты, выполняющие полеты на больших высотах.
Решение ввести ограничения принято по запросу командования Польши, чтобы обеспечить безопасность страны при продолжающемся конфликте на Украине. Польское командование отмечает, что такие меры обеспечат системам противовоздушной обороны страны свободу маневра и возможности «оперативно реагировать на потенциальные угрозы».
За лето Польша несколько раз поднимала истребители из-за действий российских военно-воздушных сил. Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о перехвате российского самолета Ил-20 в 40 км к северу от города Устки. При этом нарушения польского воздушного пространства не произошло. По словам министра, Польша намерена увеличить активность военно-воздушных сил, в том числе истребителей F-16 и вертолетов. Причиной он назвал «провокации и акты агрессии со стороны России».
Ограничительная зона фактически освобождает охватываемый ею нижний слой воздушного пространства для действий военной авиации и ПВО, не превращая его в запрет для всех пассажирских маршрутов. За счет такого разделения военные экипажи и средства противовоздушной обороны могут действовать быстрее, снижая риск конфликтов с гражданскими бортами на тех же высотах.
При этом мера не гарантирует, что военная активность останется незаметной для гражданской авиации. 19 ноября 2025 года из-за полетов военной авиации аэропорты Жешува и Люблина приостанавливали работу, поэтому при обострении обстановки ограничения могут затрагивать и аэропортовые операции, даже если основные пассажирские трассы формально сохраняются.