Польша на три месяца ограничит полеты у восточной границы

В восточной части Польши с 10 сентября вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства. Меры буду действовать до 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Соответствующий NOTAM — оперативное извещение об изменениях в воздушном пространстве или на аэродромах — выпустило Польское агентство аэронавигационного обслуживания. Ограничительная зона охватывает территорию до 3 км от уровня земли. Отмечается, что меры не распространяются на пассажирские самолеты, выполняющие полеты на больших высотах.

Решение ввести ограничения принято по запросу командования Польши, чтобы обеспечить безопасность страны при продолжающемся конфликте на Украине. Польское командование отмечает, что такие меры обеспечат системам противовоздушной обороны страны свободу маневра и возможности «оперативно реагировать на потенциальные угрозы».

За лето Польша несколько раз поднимала истребители из-за действий российских военно-воздушных сил. Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о перехвате российского самолета Ил-20 в 40 км к северу от города Устки. При этом нарушения польского воздушного пространства не произошло. По словам министра, Польша намерена увеличить активность военно-воздушных сил, в том числе истребителей F-16 и вертолетов. Причиной он назвал «провокации и акты агрессии со стороны России».