ТПК КНДР исключила из устава пункт о мирном объединении с Южной Кореей
Правящая в КНДР Трудовая партия Кореи (ТПК) исключила из своего устава пункт о мирном объединении с Южной Кореей. Текст новой редакции документа сегодня впервые опубликовал Сеульский институт стратегии национальной безопасности (INSS), сообщает агентство «Рёнхап».
Южнокорейская разведка ранее сообщала, что устав был пересмотрен еще в июне 2024 года, однако его формулировки до сих пор обнародованы не были. Опубликованный текст включает и обновления, принятые на девятом съезде ТПК в феврале этого года.
Обновленный устав расширяет полномочия Ким Чен Ына, при этом в документе больше не упоминаются достижения его предшественников — основателя государства Ким Ир Сена и отца действующего главы КНДР Ким Чен Ира. Это изменение интерпретируется как попытка закрепить статус руководителя в третьем поколении в качестве единственного и неоспоримого главы партии.
Помимо темы объединения, из текста удалены упоминания о военном присутствии США в Южной Корее и о «внешних силах». Эксперты расценивают это как подкрепление позиции Пхеньяна о том, что две Кореи являются абсолютно отдельными государствами и больше не связаны общей национальной идентичностью. В октябре 2024 года по настоянию Ким Чен Ына тезис о мирном объединении был исключен и из Конституции страны, напоминает агентство.
Также в новом уставе подробнее изложены полномочия генсека партии, включая право созывать собрания, назначать и увольнять должностных лиц, а также распускать партийные отделы. Один из новых пунктов позволяет партии отменять внутренние выборы в военное время. Помимо этого, повышен минимальный возраст вступления в ТПК — с 18 лет до 20.
Исключение идеи мирного объединения закрепляет для КНДР другую политическую рамку: Южная Корея больше не рассматривается как часть единой нации, с которой нужно искать путь к объединению, а определяется как враждебное государство. В январе 2024 года Ким Чен Ын призывал одновременно отказаться от процесса объединения и закрепить обязательство полностью оккупировать южнокорейскую территорию в случае войны, поэтому изменение партийного документа связывает отказ от прежней цели с более жестким военным сценарием.
Практическое следствие для межкорейских контактов — сужение пространства для диалога: в январе 2024 года Пхеньян упразднил три ведомства, занимавшихся межкорейским сотрудничеством, и распорядился демонтировать Арку воссоединения. В феврале 2026 года Ким Чен Ын заявил, что КНДР не может иметь дел с Южной Кореей и навсегда исключит ее из категории соотечественников; оценка того же периода указывала, что официальное закрепление враждебного статуса стало бы серьезным препятствием не только для межкорейского, но и для американо-северокорейского диалога.