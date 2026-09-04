ТПК КНДР исключила из устава пункт о мирном объединении с Южной Кореей

Правящая в КНДР Трудовая партия Кореи (ТПК) исключила из своего устава пункт о мирном объединении с Южной Кореей. Текст новой редакции документа сегодня впервые опубликовал Сеульский институт стратегии национальной безопасности (INSS), сообщает агентство «Рёнхап».

Южнокорейская разведка ранее сообщала, что устав был пересмотрен еще в июне 2024 года, однако его формулировки до сих пор обнародованы не были. Опубликованный текст включает и обновления, принятые на девятом съезде ТПК в феврале этого года.

Обновленный устав расширяет полномочия Ким Чен Ына, при этом в документе больше не упоминаются достижения его предшественников — основателя государства Ким Ир Сена и отца действующего главы КНДР Ким Чен Ира. Это изменение интерпретируется как попытка закрепить статус руководителя в третьем поколении в качестве единственного и неоспоримого главы партии.

Помимо темы объединения, из текста удалены упоминания о военном присутствии США в Южной Корее и о «внешних силах». Эксперты расценивают это как подкрепление позиции Пхеньяна о том, что две Кореи являются абсолютно отдельными государствами и больше не связаны общей национальной идентичностью. В октябре 2024 года по настоянию Ким Чен Ына тезис о мирном объединении был исключен и из Конституции страны, напоминает агентство.

Также в новом уставе подробнее изложены полномочия генсека партии, включая право созывать собрания, назначать и увольнять должностных лиц, а также распускать партийные отделы. Один из новых пунктов позволяет партии отменять внутренние выборы в военное время. Помимо этого, повышен минимальный возраст вступления в ТПК — с 18 лет до 20.

Эрнест Филипповский