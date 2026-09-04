«Садовод» откроет экспо-зону в Москве

Торговый комплекс «Садовод» запустит на МКАД в Москве собственную экспо-зону — специальную выставочную площадку, где компании и партнеры могут представить свою продукцию. Об этом «РИА Недвижимость» сообщил генеральный директор «Садовода» Алексей Негашев.

По словам директора торгового комплекса, экспозиция займет 20 тыс. кв. м. Первый проект, который реализуют в экспо-зоне, будет посвящен товарам для активного отдыха, туризма, рыбалки и охоты. Он откроется 5 сентября. В проекте примут участие 250 поставщиков и производителей из России, Китая и других стран. В экспо-зоне будет представлено более 300 тыс. товаров.

Алексей Негашев отметил, что со следующего года «Садовод» планирует в каждом квартале проводить отраслевые экспо-фестивали. Каждое мероприятие будет отведено под отдельную товарную категорию. «Стратегическая цель — стать крупнейшей B2B-площадкой России»,— добавил директор комплекса.