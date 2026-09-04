В Москве останавливали работу три аэропорта

Росавиация сообщила, что для аэропортов Домодедово и Жуковский были введены ограничения. Сейчас они не принимают и не отправляют самолеты. Ночью также закрывали аэропорт Внуково. Ограничения сохранялись чуть больше получаса. Сейчас он работает в штатном режиме.

Меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, отметили в ведомстве. Этой ночью рядом с Москвой сбили 23 беспилотника. О последствиях налета на город не сообщалось.

Новость обновлена в 4:05 мск. Добавлена информация о возобновлении работы аэропорта Внуково.