В Москве массажистке дали восемь лет за перевод 7 тыс. руб. запрещенному «Азову»

Второй Западный окружной военный суд приговорил массажистку из Москвы к восьми годам общего режима за финансирование запрещенного в России террористического батальона «Азов». Об этом сообщили «РИА Новости» в суде. Следствие считает, что 7 тыс. руб., которые москвичка перевела своей сестре на Украину, были направлены террористической организации.

В суде сообщили агентству, что женщина разделяла антироссийские взгляды и негативно относилась к СВО. Осужденная признала вину и отметила, что перевела деньги, когда находилась в подавленном эмоциональном состоянии из-за болезни близких родственников.

Суд постановил, что москвичка оказала «содействие в террористической деятельности указанного объединения путем финансирования». Помимо срока в колонии, ей назначили штраф 300 тыс. руб. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, отметили в инстанции.