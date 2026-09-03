Netflix снимает хоррор-сериал по одному из миров Dungeons & Dragons

Netflix работает над сериалом «Ravenloft» по мотивам одноименного готического сеттинга, созданного по ролевой системе Dungeons & Dragons (D&D). Об этом сообщает Deadline. Сериал расскажет историю вампира Страда фон Заровича, одного из самых известных злодеев миров D&D.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hasbro Фото: Hasbro

Исполнительными продюсерами «Ravenloft» станут пятикратный лауреат «Оскара» Альфонсо Куарон и Джон Огаст — сценарист фильмов Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика», «Труп невесты», «Большая рыба», а также «Алладина» 2019 года. Огаст также напишет сценарий для будущего сериала. Это уже не первая их совместная работа: в августе стало известно, что Куарон стал продюсером экранизации комикса Огаста «Волчье брюхо» — переосмысления «Красной шапочки».

Создание «Ravenloft» также спродюсирует компания Hasbro Entertainmen, которой принадлежит владелец D&D — Wizards of the Coast. Как пишет Deadline, в предстоящем сериале ждут готический хоррор и трагическая история любви.

В прошлом году Netflix уже сообщала о производстве сериала о «Забытых королевствах», самом известном мире D&D. Тогда над проектом начинали работу один из ведущих продюсеров сервиса Шон Леви («Очень странные дела», «Дэдпул и Росомаха»), а также сценарист и шоураннер Дрю Кревелло. Однако сейчас, пишет Deadline, работа над сериалом больше не идет.

Евгений Белоусов