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В московском клубе Gipsy произошел пожар

В ночном клубе Gipsy на Болотной набережной в Москве произошел пожар. Из здания эвакуировали около 30 человек, сообщает агентство «Москва».

По сведениям издания, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки, из-за которого загорелась обшивка. Пожар ликвидировала система пожаротушения. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что пожар ликвидировали на площади 2 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Gipsy — один из самых крупных клубов столицы. В нем часто проходят живые концерты рок-групп и рэперов. Терраса клуба площадью 3 тыс. кв. м занимает крышу бывшего завода «Красный Октябрь».

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