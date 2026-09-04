Число хакерских атак на криптосервисы выросло в 2,5 раза

В первом полугодии 2026 года на крупные международные криптосервисы было совершено 211 хакерских атак, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, подсчитали эксперты компании-разработчика решений для безопасности цифровых активов «Шард». Целями злоумышленников становились как криптобиржи, так и частные пользователи.

Общий ущерб от взломов эксперты оценили в $1,3 млрд, годом ранее объем составил почти $2,1 млрд. Однако тогда большая часть средств была выведена злоумышленниками с криптобиржи Bybit (более $1,4 млрд). По данным TRM Labs, в первом полугодии 2026 года атаки на инфраструктуру составляли около 15% всех криптоинцидентов, на них пришлось 76% похищенных средств.

Хакерские атаки не обошли активы, связанные с Россией. В апреле громким событием стала атака на зарегистрированную в Киргизии криптобиржу Grinex, которая была одним из основных мест торговли рублевым стейблкойном A7A5. Тогда злоумышленники вывели $14 млн с 54 криптокошельков.