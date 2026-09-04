Число хакерских атак на криптосервисы выросло в 2,5 раза
В первом полугодии 2026 года на крупные международные криптосервисы было совершено 211 хакерских атак, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, подсчитали эксперты компании-разработчика решений для безопасности цифровых активов «Шард». Целями злоумышленников становились как криптобиржи, так и частные пользователи.
Общий ущерб от взломов эксперты оценили в $1,3 млрд, годом ранее объем составил почти $2,1 млрд. Однако тогда большая часть средств была выведена злоумышленниками с криптобиржи Bybit (более $1,4 млрд). По данным TRM Labs, в первом полугодии 2026 года атаки на инфраструктуру составляли около 15% всех криптоинцидентов, на них пришлось 76% похищенных средств.
Хакерские атаки не обошли активы, связанные с Россией. В апреле громким событием стала атака на зарегистрированную в Киргизии криптобиржу Grinex, которая была одним из основных мест торговли рублевым стейблкойном A7A5. Тогда злоумышленники вывели $14 млн с 54 криптокошельков.
Уязвимость криптосервисов нередко возникает не внутри самой биржи или сервиса, а у его контрагентов. Уязвимое программное обеспечение или доверительные отношения с небольшими подрядчиками, которые считают себя неинтересными злоумышленникам и располагают малыми ресурсами на кибербезопасность, делают таких участников удобной точкой входа в более крупные инфраструктуры.
Именно этот механизм объясняет, почему сравнительно небольшое число атак способно дать непропорционально большую долю похищенных средств: прорыв через одного поставщика или подрядчика открывает доступ к активам крупной инфраструктуры сразу, а не требует отдельного взлома каждого сервиса. Для пользователей это означает, что безопасность их средств зависит не только от выбранной биржи, но и от всей цепочки вовлеченных компаний, включая тех, чья защищенность формально не связана с криптоиндустрией.