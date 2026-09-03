FESCO получила «очень высокий» кредитный рейтинг в Китае

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления «Росатома») по национальной шкале Китая была оценена на уровне АА+, что означает «очень высокий кредитный рейтинг». Об этом сообщила пресс-служба группы. Рейтинг предоставили в государственном агентстве Dagong Global Credit Rating.

В FESCO добавили, что по международной шкале эксперты оценили группу на уровне ВВВ+. «Для китайского бизнеса, финансовых организаций важна независимая оценка надежности и эффективности компании, ее репутация... На сегодняшний день наши представительства действуют в 11 городах страны, и мы стремимся к наращиванию присутствия на местном рынке»,— сказал директор по финансам FESCO Леонид Звягинцев на Восточном экономическом форуме.

Среди сильных сторон китайское агентство отметило значимые позиции группы на мировом рынке контейнерных перевозок, ежегодное увеличение пропускной способности ее терминалов, положительную динамику полной грузоподъемности флота. Dagong Global присвоило FESCO прогноз «стабильный» на ближайшие один-два года.