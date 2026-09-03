Что делал Владимир Путин на ВЭФе 3 сентября

3 сентября президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Индонезии, Китая, Монголии и Мьянмы принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что Владимир Путин был перерасcпрошен на одну тему, экономическую, и недорасспрошен на другую, политическую и общечеловеческую, что в рамках экономического форума преступлением против человечности и политичности не является.

К пленарному заседанию ВЭФа на острове Русский готовились, конечно, считай что весь год: начали сразу после предыдущего форума, а все-таки за час до начала пленарного заседания вокруг стойки с микрофоном началась необыкновенная суматоха. Какие-то смуглые люди без конца заглядывали под стойку и даже, кажется, намерены были вскрывать полы. И даже, такое впечатление, начали этим заниматься.

И эти люди не были похожи на трудовых мигрантов, но и похожи тоже были. В конце концов журналистов попросили покинуть зал, а когда разрешили вернуться, выяснилось, что никакого взрывного устройства не искали, а устанавливали два прозрачных телесуфлера для президента Индонезии, и были это его соотечественники. Причем установили триумфально, ибо тем, кто смотрел трансляцию, казалось, что Прабово Субианто выступает без бумажки (да так ведь и было) и вообще импровизирует (так не было), ожесточенно жестикулируя и сообщая своему выступлению особую, даже невероятную энергию.

Всегда интересует в таких случаях личность модератора, конечно. На этот раз был выбран шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев, который сразу рассказал, что «у нас так принято в РБК: мы традиционно начинаем с цифр, с конкретных фактов или новостей».

Было уже очевидно, что сегодня пленарное заседание пройдет так, как принято в РБК. Оставалось понять, стоило ли оно того.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Дальний восточник».