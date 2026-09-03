США ввели санкции против внука Рауля Кастро

Минфин США ввел санкции против Фиделя Эрнесто Кастро Калиса — внука бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Причиной такого решения стала его деятельность в интересах «кубинского режима», следует из пресс-релиза ведомства.

В санкционный список также внесли Внешнеторговый банк Кубы и государственные компании Comercial Cupet, Nicarotec, Abapet и Cexni, связанные с продажей топлива или добычей природных ресурсов.

В начале июня санкции за «антиамериканскую деятельность» ввели также против сына бывшего главы Кубы Алехандро Кастро Эспина и его другого внука — Рауля Алехандро Кастро Калиса.