Крымский работник ритуальной службы украл украшения у погибшего в ДТП

Сотрудник ритуальной службы из Крыма пойдет под суд за кражу ювелирных украшений с тела погибшего в дорожно-транспортной аварии. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По информации ведомства, инцидент произошел весной этого года в Бахчисарайском районе Крыма. Сотрудник ритуальной службы украл ювелирные изделия, когда транспортировал тело погибшего с места ДТП. Позже родственники погибшего обнаружили пропажу драгоценностей и обратились в правоохранительные органы. Против возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Его будут рассматривать в Бахчисарайском районном суде.

Александр Дремлюгин, Симферополь