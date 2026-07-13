ГК «Черкизово» хочет построить научный центр в Воронежской области

В Лискинском районе Воронежской области крупный производитель мясной продукции ГК «Черкизово» планирует построить научно-исследовательский центр по изучению куриного яйца. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании. Сроки реализации проекта и его параметры пока не определены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Черноземье» в «Черкизово», в Лискинском районе предполагается строительство R&D-фермы (высокотехнологичный комплекс, где тестируются новые методы производства), на базе которой объединят практические исследования по технологиям выращивания родительского и бройлерного поголовья, а также инкубации. Планируется, что в лаборатории центра будут проводить испытания различных световых, кормовых и технологических программ.

«Сейчас новые технологические решения тестируются непосредственно на производственных площадках, что затрудняет проведение и сопровождение экспериментов. Концепция R&D-фермы позволила бы решить все эти задачи в одной специализированной локации»,— отметили в пресс-службе ГК.

Проект обсуждался с Минсельхозом РФ в рамках развития птицеводческого комплекса «Черкизово». Кроме того, подобный научный центр (НИЦ «Черкизово») уже существует в Москве с 2016 года. Там ГК проводит исследования по разным направлениям сельскохозяйственной деятельности: от анализа свойств почв до контроля качества готовой продукции.

По данным «Ъ-Черноземье», в ходе проекта могут быть построены образовательный центр, предполагающий посещение студентов и гостей, зона для сотрудников с лабораториями, а также административно-бытовой комплекс с офисами, столовой для персонала. Также на территории планируется благоустроенная зона отдыха с прогулочными тропинками и зелеными насаждениями.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежская структура «Черкизово» — ООО «Черкизово-Растениеводство» — в 2025-м упустила 2,3 млрд руб. прибыли.

Егор Якимов