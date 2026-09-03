Пентагон приостановил действие новых правил по проверке тестостерона у военных

Министерство обороны США временно отменило недавно опубликованные клинические рекомендации по скринингу уровня тестостерона у военнослужащих старше 30 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Днем ранее на официальном сайте ведомства был размещен документ под названием «Клинические рекомендации по оптимизации здоровья и боеспособности личного состава», однако позднее он был удален без дополнительных официальных пояснений. Представитель Пентагона уточнил Reuters, что проект документа временно отозван для внесения обновлений, окончательная версия рекомендаций будет представлена после доработки.

В соответствии с ранее опубликованными рекомендациями предполагалось, что при выявлении дефицита тестостерона военным будут предлагать гормональную терапию. Введение такой меры объяснялось необходимостью повысить боеготовность армии.

Екатерина Наумова