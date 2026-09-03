Пентагон приостановил действие новых правил по проверке тестостерона у военных
Министерство обороны США временно отменило недавно опубликованные клинические рекомендации по скринингу уровня тестостерона у военнослужащих старше 30 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Днем ранее на официальном сайте ведомства был размещен документ под названием «Клинические рекомендации по оптимизации здоровья и боеспособности личного состава», однако позднее он был удален без дополнительных официальных пояснений. Представитель Пентагона уточнил Reuters, что проект документа временно отозван для внесения обновлений, окончательная версия рекомендаций будет представлена после доработки.
В соответствии с ранее опубликованными рекомендациями предполагалось, что при выявлении дефицита тестостерона военным будут предлагать гормональную терапию. Введение такой меры объяснялось необходимостью повысить боеготовность армии.
Смысл предлагаемой схемы — не в автоматическом назначении гормональной терапии, а в регулярном выявлении возможного дефицита тестостерона. По итогам обследования военнослужащему могли предложить лечение, но решение оставалось за ним; для военных младше 30 лет участие предполагалось добровольным.
Ведомство связывало такую медицинскую практику с поддержанием пиковой физической формы и боеготовности. При этом официальная логика программы описывала терапию как восстановление и оптимизацию естественных возможностей, защиту долгосрочного здоровья и поддержание биологической основы для боевых действий, а не как искусственное усиление организма.