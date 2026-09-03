ЕСПЧ прекратил рассмотрение почти 900 исков от россиян

Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение 879 исков от граждан России из-за нехватки ресурсов, сообщила пресс-служба суда. Исключением станут межгосударственные иски, связанные с военными конфликтами.

«Индивидуальное рассмотрение каждого из этих запросов потребовало бы значительных дополнительных ресурсов, которые могли бы потребоваться для рассмотрения жалоб против других государств»,— отмечается в сообщении ЕСПЧ. При этом в суде подчеркнули, что в будущем могут вернуться к рассмотрению этих дел.

В приоритетном порядке ЕСПЧ продолжит рассматривать 5,5 тыс. жалоб, связанных с событиями на территории Крыма и Донбасса, а также дела, относящиеся к грузинскому конфликту 2008 года — их осталось около 150.

С сентября 2022 года в Страсбургском суде находилось около 15,8 тыс. жалоб против России, большую часть из которых уже рассмотрели. В том же году Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека, а значит может не исполнять решения суда. По подсчетам ЕСПЧ, долг России по невыплаченным компенсациям превышает €74 млн.