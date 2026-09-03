Посол РФ в Польше назвал абсурдными обвинения из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге

Российский посол в Варшаве Георгий Михно назвал абсурдными обвинения Польши в причастности России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Об этом глава дипмиссии заявил на выходе из здания польского МИДа, куда его вызывали в связи с ситуацией.

«Нам не было представлено никаких доказательств. Российская сторона категорически отвергает это совершенно безосновательное, абсурдное и противоречащее здравому смыслу обвинение», — заявил господин Михно (цитата по польскому порталу Onet).

В ночь на 5 августа возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Власти Германии обвинили в инциденте Россию. Они решили закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине, а также анонсировали новые санкции. В связи с обвинениями послов России также вызывали в дипведомства около 10 других европейских стран. Среди них — Франция, Британия, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Финляндия и страны Балтии.