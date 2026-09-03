На заседание по мере пресечения Лиде Мониаве пришли до 200 человек

На заседание Симоновского суда Москвы по мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве пришли до 200 человек. Многие дожидались начала заседания перед судебным залом. Вскоре приставы попросили людей покинуть сначала здание, а потом и территорию суда, сообщает корреспондент «Ъ».

Поддержать Лиду Мониаву, в частности, пришли учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер, бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, правозащитница Зоя Светова. К зданию суда приехали люди на инвалидных колясках. Среди них — пациент хосписа «Дом с маяком» Даниил Максимов, страдающий спинально-мышечной атрофией.

Суд работает до 18:00 мск. Процессуальное время — до 22:00 мск. Лиду Мониаву доставили в суд, но заседание еще не началось. Дежурная судья Ольга Величко пока занята в другом процессе. Следствие ходатайствовало об изрбании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Лиде Мониаве предъявили обвинение в распространении военных фейков (ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом для уголовного дела стал ее пост в Telegram-канале, где она рассказала истории погибших мирных жителей Украины. Вину по делу она не признала.

Накануне по месту жительства Лиды Мониавы прошел обыск. После ее доставили на допрос. Расследованием занимается следственное управление СКР по ЮАО. Ночь Лидия Мониава провела в ИВС «Зябликово». По словам адвоката, она «чувствует себя нормально, попросила не переживать».

Никита Черненко