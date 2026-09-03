Гобелен времен Вильгельма Завоевателя повредили при перевозке на выставку в Британию
Гобелен из Байё получил небольшие разрывы при транспортировке в Лондон
«Гобелен из Байё» времен короля Англии Вильгельма I Завоевателя (середина XI века) во время транспортировки из Франции в Великобританию для выставки в Британском музее получил небольшие повреждения. Об этом сообщило издание La Croix.
Фото: Ville de Bayeux / AP
Оценку сохранности гобелена реставраторы провели еще в июле 2026 года после доставки в Лондон. По оценке экспертов, «серьезных повреждений обнаружено не было», однако присутствовали «небольшие разрывы». Исследование проводили около двух недель 15 экспертов из Франции и Великобритании. Гобелен перевозили под защитным экраном в специальном климатическом контейнере. Он также был обложен пенопластом.
«Гобелен из Байё» создали в конце XI века после нормандского завоевания Англии. На нем изображены сцены подготовки военного похода и битвы при Гастингсе (1066 год), в которой нормандско-французские войска герцога Вильгельма разгромили англосаксонскую армию. По данным письменных источников, во французском городе Байё гобелен находится как минимум с 1476 года, а обнаружили его в конце XVII века.
Сегодня гобелен имеет статус национального достояния Франции и не покидал ее пределов с момента обнаружения. В 2007 году ЮНЕСКО включила его в реестр «Память мира». В Байё гобелен выставляется в специальном музее. Перевозка гобелена в Лондон стала возможна после специального соглашения Великобритании, Франции и Британского музея. Полотно останется в Британии до сентября 2027 года, после чего его вернут в Байё.
Небольшие разрывы в данном случае — не просто косметический дефект, а сигнал о нагрузке на чрезвычайно хрупкие старинные волокна. Специалисты еще до перевозки предупреждали, что столь хрупкий объект нежелательно перемещать на большие расстояния, и рекомендовали дополнительные исследования: поведение материала при механических нагрузках трудно надежно оценить, поскольку испытания проводились на современном льне, а не на тысячелетнем полотне.
Значение обнаруженных повреждений определяется и исходным состоянием гобелена: по обследованию французских реставраторов, проведенному несколько лет назад, на полотне насчитываются десятки разрывов, около 10 тыс. различных повреждений, более 16 тыс. складок и почти 24 тыс. пятен. Даже при отсутствии серьезных новых дефектов такие разрывы затрагивают объект, который и без того находится в далеком от идеального состоянии.
За тысячелетнюю историю гобелен практически никогда далеко не перевозили: лишь дважды — в 1803 году по распоряжению Наполеона и во время немецкой оккупации Франции. Это подчеркивает исключительный характер нынешнего перемещения в Лондон и объясняет, почему даже небольшие повреждения вызывают повышенное внимание реставраторов.