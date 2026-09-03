Журналиста Александра Потоцкого освободили из изолятора в Индонезии
Российского журналиста Александра Потоцкого отпустили из миграционного изолятора в Джакарте. Сотрудники иммиграционной службы Индонезии сопроводили его до аэропорта, вскоре он вылетит в Москву через Шанхай. Об этом сам господин Потоцкий сообщил в соцсетях. Его близкие в разговоре с «Ъ» сказали, что «посольство и огласка сделали свои дела» в освобождении журналиста.
Александр Потоцкий
Фото: Telegram канал Саши Потоцкого
Александр Потоцкий находился в изоляторе с 21 августа. Официальной причиной задержания индонезийские власти назвали осуществление блогером деятельности, не соответствующей выданной ему визе. Сам журналист в письме близким сообщал, что визовые нарушения стали лишь «поводом» для задержания, а претензии со стороны местных властей касаются его съемок в индонезийском регионе Папуа. Там господин Потоцкий несколько дней снимал акции Национального комитета Западного Папуа (KNPB). Эта организация выступает за независимость региона от Индонезии.
39-летний Александр Потоцкий — автор YouTube-канала «Планета Human». Его ролики посвящены событиям в странах Юго-Восточной Азии и Океании.
26 августа заведующий консульским отделом посольства России в Индонезии Сергей Коняев сообщал «Ъ», что российская дипмиссия не получала официальных уведомлений о задержании господина Потоцкого. Какое решение по делу журналиста вынесла индонезийская иммиграционная служба — неизвестно.