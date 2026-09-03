Мотоциклист оказался террористом

Под Энгельсом, где базируется гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации ВКС, совершено покушение на военнослужащего. Мотоциклист тяжело ранил жертву выстрелами из пистолета, а потом пытался разобраться с водителем офицера, ставшим единственным свидетелем происшедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

ЧП произошло ранним утром 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области. Когда офицер выходил из дома к машине, в которой его ожидал водитель, рядом остановился мотоцикл. Байкер, лицо которого скрывал шлем, из пистолета дважды выстрелил в военного, а затем попытался убить его водителя, но тому удалось сбежать. Преступник вскоре уехал, а шофер вызвал по телефону врачей и полицию.

Пострадавшего, получившего ранения в том числе в голову, бортом санитарной авиации отправили в Москву, поместив в военный госпиталь. Он находится в тяжелейшем состоянии.

На поиски преступника ориентирован не только весь личный состав саратовской полиции, но и соседних регионов. «Следователи и криминалисты СКР совместно с оперативными службами проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления»,— сообщили в следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Возможно, затем в нем появится более тяжкая, до пожизненного срока, ст. 317 УК о посягательстве на жизнь военнослужащего.

По версии силовиков, за стрельбой в Пробуждении, очевидно, стоят агенты украинских спецслужб. В последнее время они резко активизировали свою деятельность в России, совершая преступления террористической направленности с целью убийства военных.

Только в июле—августе такие нападения были совершены в Подмосковье, Севастополе и Санкт-Петербурге. Во всех трех случаях преступники использовали бомбы. Непосредственных исполнителей удалось оперативно установить. Однако, как выяснилось, двое уже улетели в Турцию. Террористка Маргарита Реутт, которую арестовал Ленинский райсуд Севастополя, заявила, что она ни в чем не раскаивается.

Дарья Васенина, Саратов; Николай Сергеев