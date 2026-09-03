«Росатом» сменит платформу ветрогенерации на Дальнем Востоке с 2,5 на 4,5 МВт

В сфере ветроэнергетики «Росатом» последовательно развивает безредукторную технологию на постоянных редкоземельных магнитах. Сейчас для реализации новых проектов в ДФО начинается переход на новую технологическую платформу 4,5 МВт вместо прежних 2,5 МВт. Об этом на на ВЭФ-2026 заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он также сообщил, что ООО «Проекты зеленой энергетики» осваивает ветроэлектрические установки мощностью более 6 МВт. Использование разных решений, по мнению министра, обеспечивает здоровую конкуренцию и технологическую состязательность внутри отрасли, передает «РИА Новости».

Помимо ветроэнергетики, Антон Алиханов отметил успехи в других сегментах. Российские погружные герметичные насосы заместили японское оборудование на «Арктик СПГ-2», а производство газовых компрессоров для Усть-Луги сделало РФ независимой от продукции Siemens. Освоен также выпуск газовых турбин, а российские модули, по словам министра, используются для строительства СЭС в Казахстане и Киргизии.