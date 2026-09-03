«Росатом» сменит платформу ветрогенерации на Дальнем Востоке с 2,5 на 4,5 МВт
В сфере ветроэнергетики «Росатом» последовательно развивает безредукторную технологию на постоянных редкоземельных магнитах. Сейчас для реализации новых проектов в ДФО начинается переход на новую технологическую платформу 4,5 МВт вместо прежних 2,5 МВт. Об этом на на ВЭФ-2026 заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Он также сообщил, что ООО «Проекты зеленой энергетики» осваивает ветроэлектрические установки мощностью более 6 МВт. Использование разных решений, по мнению министра, обеспечивает здоровую конкуренцию и технологическую состязательность внутри отрасли, передает «РИА Новости».
Помимо ветроэнергетики, Антон Алиханов отметил успехи в других сегментах. Российские погружные герметичные насосы заместили японское оборудование на «Арктик СПГ-2», а производство газовых компрессоров для Усть-Луги сделало РФ независимой от продукции Siemens. Освоен также выпуск газовых турбин, а российские модули, по словам министра, используются для строительства СЭС в Казахстане и Киргизии.
Переход на новую платформу означает не только увеличение мощности одного ветрогенератора. Завод «Атоммаш» способен выпускать установку на 4,5 МВт, но для этого потребуется расширить цепочку поставок и усложнить отдельные компоненты; по оценке «Росатома», такая подготовка может занять несколько месяцев. Ранее, в декабре 2024 года, на предприятии были локализованы ключевые элементы установок на 2,5 МВт — ступицы, гондолы, генераторы и системы охлаждения.
Для дальневосточных проектов важна и организация сборки. Размещение предприятия в Амурской области должно снизить логистические издержки: доставка крупногабаритных комплектов с завода в Волгодонске обходится дороже, чем сборка на месте. Это особенно существенно при высоких требованиях к локализации, которые для дальневосточного отбора в 2025 году составляли 87 баллов для ВЭС; участники рынка тогда указывали, что такие требования могут ухудшать окупаемость проектов.
Спрос на новые мощности связан с энергодефицитом региона: в 2025 году для Объединенной энергосистемы Востока планировался дополнительный отбор на 600 МВт ветровых электростанций, а в 2024 году «Системный оператор» предлагал до 2029 года построить на Дальнем Востоке 1,35 ГВт ветряных и солнечных объектов. Поэтому новая платформа дает «Росатому» возможность увеличивать мощность отдельных установок, но одновременно требует заранее подготовить производство, поставки и локальную сборку.