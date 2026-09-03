Пользователи жалуются на сбои сразу нескольких нейросетей

Пользователи из разных стран жалуются на сбои в работе как минимум четырех нейросетей — ChatGPT, Claude, Grok и Gemini. Это следует из данных сервиса detector404.

Жалобы на работу сервисов начали поступать примерно в одно и то же время — около 17:00 мск. За сутки количество сообщений о сбое ChatGPT выросло до 6,5 тыс., о сбое Claude — до 320, Grok — до 170, Gemini — до 140. Пользователи жалуются, что нейросети не открываются, а при обращении в чат выдают ошибку «404».

По данным detector404, о сбоях в работе сервисов сообщают пользователи из России, США, Германии, Нидерландов и Казахстана.