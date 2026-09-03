«"Нечто" должно произойти»

В рамках Восточного экономического форума Владимир Путин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Президент при этом отметил, что в первую очередь договариваться между собой должны Москва и Киев. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе не исключает возобновления диалога в самое ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Украины в рамках Восточного экономического форума, заявил, что шансы на мирное урегулирование сохраняются. При этом президент отметил, что договариваться между собой в первую очередь должны непосредственно Москва и Киев.

Президент России Владимир Путин: Остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и присутствующие здесь страны, Китайская Народная Республика, например, постоянно обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, прежде всего, мирными средствами.

Буквально накануне, по итогам саммита ШОС в Бишкеке, президент отметил, что переговорный процесс на данный момент "в целом заморожен". Однако Россия не наносит удары непосредственно по руководству соседней страны, потому что в какой-то момент могут понадобиться переговорщики. Если они, украинцы, поймут, что хотят решать проблемы мирным путем. При этом с террористами никто переговоров не ведет — так Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского закрыть небо над Российской Федерацией.

Буквально только что на очередной пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп заявил, что готов встретиться лично с Владимиром Путиным, но лишь после того, как будет заключена итоговая мирная сделка. И еще. Глава МИД Украины Андрей Сибига также практически одновременно со всем этим анонсировал начало «новой серьезной динамики» по мирному прекращению конфликта. Журналистам он рекомендовал внимательно следить за новостями.

Фактически он повторил аналогичный пассаж Зеленского о том, что сентябрь может многое изменить. Однако важно обратить внимание не на слово «может». При желании можно увидеть здесь некое пересечение со словами Путина: мол, шансы сохраняются, но и вероятность провала остается высокой. Собственно, обратила на себя внимание формулировка, что Россия и Украина в первую очередь должны договариваться между собой как непосредственные участники противостояния. На сегодня создается впечатление, что Москва предпочитает говорить не с Киевом, а в первую очередь с США. Почему? Потому что нынешнее украинское руководство — западный проект. Соответственно, Америка — лидер Западного мира, значит, с ней и нужно вести диалог.

Пример — «дух Анкориджа», договоренности РФ и США без Зеленского, которого, как известно, на Аляску не пригласили. В итоге прорыва не получилось. Хотя надежды на это были. И вот Путин говорит именно о двусторонних контактах непосредственно враждующих сторон. В этой связи возникает естественный вопрос: речь идет о новой переговорной стратегии или же это просто риторика? Гадать не будем. Но, судя по намекам, в ближайшее время нечто должно произойти.

Дмитрий Дризе