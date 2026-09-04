Продажи новых легковых автомобилей упали впервые с января

Продажи новых легковых автомобилей в августе сократились на 6,5% год к году, до 114,3 тыс. штук, подсчитал «Автостат», исходя из данных АО ППК и с учетом собственной сегментации.

Снижение продаж на рынке, согласно данным агентства, фиксируется впервые с января. Опрошенные “Ъ” эксперты объясняют это в том числе эффектом высокой базы прошлого года, когда возник ажиотажный спрос в связи с корректировкой утилизационного сбора. Относительно июля продажи в августе снизились на 6,4%.

Лидерство на российском авторынке в августе сохраняет бренд Lada, продажи которого сократились на 2%, до 27,1 тыс. штук. На втором месте — Haval, снизивший реализацию на 9,2%, до 14,6 тыс. штук. Топ-3 замыкает Tenet с результатом 12,2 тыс. штук. Следом идут Geely и Changan, продажи которых сократились на 24,5%, до 6,6 тыс. штук, и на 14,3%, до 6 тыс. штук, соответственно. Самые продаваемые модели — Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T7.

За январь—август 2026 года продажи новых автомобилей выросли на 9,3% год к году, до 845 тыс. штук. Согласно прогнозу главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, рынок по итогам года, вероятно, останется на уровне 2025 года. По данным «Автостата», за прошлый год в России было продано 1,32 млн штук новых легковых автомобилей.

Наталия Мирошниченко