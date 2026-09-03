Восстановление исторического «Дома Чардымова» завершили в Нижнем Новгороде

Реставрацию объекта культурного наследия «Дом Чардымова» завершили в Нижнем Новгороде, сообщили в областном правительстве. Это здание и примыкающий к нему «Дом Самгина» восстановили за 150 млн руб., вложенных ООО «Девелопментрегион» (принадлежит Илье Балмусову и ООО «Фест групп»). В зданиях откроют кафе Rostic`s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Оба дома, расположенные на улице Большой Печерской, находятся в региональной собственности, в оперативном управлении КП НО «Регнедвижимость».

Губернатор Глеб Никитин отметил, что дома Чардымова, Башкирова и Самгина долгие годы выглядели удручающе. Для их восстановления потребовалось решить много вопросов, связанных с банкротствами, нерасселенными квартирами и чередой судебных разбирательств.

Участок, на котором сейчас находятся эти дома, в 70-е годы XIX века принадлежал жене унтер-офицера Пелагее Фомичевой. Ее усадьба включала деревянный дом, флигель и торговую лавку. В 1895 году владельцем стал Константин Самгин, в зданиях усадьбы располагались торговая лавка и трактир. В 10-е годы XX века усадьба перешла к Павлу Чардымову, по заказу которого архитектор Сергей Левков построил новый двухэтажный деревянный дом в стиле модерн.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году оба дома пострадали от пожара, после чего их снесли. Часть помещений в зданиях принадлежала муниципалитету, часть — обанкротившейся Волго-Вятской строительной компании (ВВСК), которая продала их другим лицам.

Восстанавливать дома начали в 2025 году. На тот момент объем инвестиций оценивали в 90 млн руб. «Дом Самгина» не является ОКН, он восстановлен с сохранением прежних объемных решений, по архитектурной стилистике отсылающих к началу XX века. ОКН «Дом Чардымова» восстановили по архивным фотографиям.

Галина Шамберина