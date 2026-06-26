«Дом Самгина» в Нижнем Новгороде восстановили под общепит

В Нижнем Новгороде завершили восстановление исторического здания на улице Большой Печерской, 54 — «Дома Самгина». Оно восстановлено по историческим фотографиям и сохранившимся чертежам, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В восстановленном «Доме Самгина» будет предприятие общественного питания Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Эскизный проект восстановления «Дома Самгина» и примыкающего к нему «Дома Чардымова» Следующая фотография 1 / 4 В восстановленном «Доме Самгина» будет предприятие общественного питания Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Эскизный проект восстановления «Дома Самгина» и примыкающего к нему «Дома Чардымова»

Он рассказал, что этим зданием, которое стояло полуразрушенным, занимались с 2018 года. «Самым сложным, наверное, был юридический узел. Он включал в себя все: банкротство юридических лиц, судебные разбирательства по расселению и выселению, схемы с обратными выкупами, борьбу с многочисленными мошенническими действиями. Все жилые помещения имели разные статус и степень юридической чистоты. Почти четыре года назад здесь еще и произошел пожар, здание пострадало. Но мы все-таки довели работу до конца, дожали, и я всех поздравляю», — написал глава региона в своих соцсетях.

Заказчиком восстановления здания выступало казенное предприятие «Регнедвижимость». Дом теперь числится как предприятие общественного питания, на нем уже появилась вывеска Rostic`s.

Как писал «Ъ-Приволжье», это здание и примыкающий к нему ОКН «Дом Чардымова» в 2022 году пострадали от пожара, после чего оба дома снесли.

Часть помещений в зданиях принадлежала муниципалитету, часть — обанкротившейся Волго-Вятской строительной компании (ВВСК), которая продала их другим лицам.

Восстанавливать дома начали в 2025 году. На тот момент объем инвестиций оценивали в 90 млн руб. — за счет частного инвестора. Работы по «Дому Чардымова» еще не завершили.

Галина Шамберина