Льготы зависли в воздухе

Запретить проверять малых и средних предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников — с таким предложением на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выступил генпрокурор Александр Гуцан. По его словам, мораторий можно ввести уже в 2027-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мера должна действовать весь 2026 год. Кроме того, генпрокурор призвал предоставить пострадавшему бизнесу налоговые и кредитные льготы:

«Уверен, что один из эффективных инструментов поддержки МСП — отсрочка и рассрочка по обязательным платежам, налоговой отчетности, льготный период погашения заемных средств перед банками без ухудшения кредитной истории. Также мораторий на проверки со стороны контролирующих органов. Это будет взвешенная мера поддержки для бизнеса, понесшего ущерб от атак БПЛА».

Минфин объявил об аналогичных мерах для пострадавших селлеров Wildberries.

При этом установлен лимит: на льготы смогут претендовать только те продавцы, чей ущерб от атак превысил 5% от годового оборота. Позже в Минэкономразвития добавили, что власти могут поддержать и партнеров Ozon. Центробанк рекомендовал кредитным организациям реструктурировать долги МСП, чье имущество было повреждено в результате терактов. Как предложения генпрокурора и Минфина могут выглядеть на практике, объясняет налоговый юрист Наталья Кордюкова:

«Чтобы установить мораторий, нужно понять, к какой категории бизнес относится. Малый и средний бизнес — это реестр компаний и ИП с оборотом до 2 млрд руб. Речь идет о высказывании генпрокурора, но дальше возможны варианты. Вряд ли остановят все проверки 100% лиц этой категории. Камеральные проверки (по декларациям) вряд ли остановят, а выездные — да, как для IT-компаний.

Когда вводили мораторий раньше, обычно ограничивали реестром. Это не значит, что лицо само приходит и говорит: "Я пострадавший, меня нельзя проверять". Обычно это состояние в реестре — например, получателей господдержки или рассрочки по налогам в связи с пожарами. Это ограниченный круг лиц».

Беспилотники атакуют склады маркетплейсов с середины июля 2026-го. За это время поражено более 20 логистических объектов. Собеседники “Ъ FM” оценивают совокупный ущерб примерно в 700 млрд руб. Ключевая проблема в том, что пострадавшие селлеры до конца не понимают, как доказать свое право на льготы, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Rels Иван Петраков:

«Нет гарантий, что инициативы будут реализованы — документов, установленных законодательством, получить невозможно.

Wildberries не может подтвердить ущерб. Нужна прозрачная оценка: что хранилось на складе, сколько единиц уничтожено. По большинству складов ведется расследование МЧС или других структур. Неизвестно, когда оно завершится. Wildberries заявил, что товары уничтожены из-за форс-мажора, но форс-мажор нужно доказать.

Есть документ со списком уничтоженных товаров, но неизвестно, где они хранились в момент удара. Товар мог быть вывезен до атаки, утерян при транспортировке или уничтожен при тушении. Любой сценарий возможен. Wildberries единым числом заявил, что все товары пострадали от БПЛА, но заключения пока нет — это трактовка, верьте нам на слово».

В Wildberries & Russ “Ъ FM” сообщили, что маркетплейс последовательно уточняет данные по поврежденным товарам. Отчеты, которые пострадавшие селлеры уже получили, будут дополняться.

Никита Путятин